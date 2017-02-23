Французские поклонники Барака Обамы хотят видеть его кандидатом в президенты страны

Как сообщает NEWSru со ссылкой на ABC News, на парижских улицах появились плакаты с фотографией Обамы и призывом перейти на сайт obama2017.fr и подписать петицию в поддержку его выдвижения кандидатом в президенты Франции.

«Он имеет лучшее в мире резюме для этой работы», - утверждают авторы сайта. Также, по их мнению, Обама может стать своего рода противоядием от популярности французских партий правого толка.

«В то время как Франция близка к массовому голосованию за ультраправых, мы еще можем преподать миру урок демократии, избрав президентом иностранца», - говорится на сайте кампании.

Представитель общественной группы сообщил ABC News, что идея выдвижения Обамы на пост президента Франции пришла к его французским поклонникам за два месяца до окончания его второго президентского срока в США.

«Мы мечтали о возможности проголосовать за кого-то, кого мы действительно уважаем, за того, кто сможет привести нас к светлому будущему», - заявил он.

Стоит отметить, что надежды поклонников Обамы во Франции вряд ли могут осуществиться, поскольку президентом Франции может быть избран только гражданин страны.