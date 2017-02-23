Как пишет газета Lietuvos zinios, Литва пока только согласует свою позицию относительно создания такого трибунала.

Прежний министр юстиции Литвы Юозас Бярнатонис вместе с коллегами из Эстонии, Латвии, Польши, Чехии, Словакии, Венгрии и Грузии в 2015 году на проходившей в Музее оккупации Эстонии конференции, приуроченной к Дню памяти жертв тоталитарных режимов, одобрил совместное заявление о необходимости создания такого органа.

Профессор Института международного права и права Евросоюза Университета Миколаса Рёмериса Юстинас Жилинскас сказал газете, что создание международного трибунала по расследованию преступлений коммунизма было бы символическим актом в плане закрепления исторической памяти, но вряд бы ли помогло реально привлечь к ответственности лиц, осуществлявших коммунистические репрессии, потому что живых таких лиц, во всяком случае, в Литве, практически нет.