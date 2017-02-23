Кержаков: ЧМ-2018 может дать болельщикам надежду, что футбол в России не умер

«Главное - правильно морально подготовиться к домашнему чемпионату мира. Россия никогда не принимала чемпионат мира и неизвестно, примет ли еще когда-нибудь. Счастье сыграть на домашнем чемпионате мира дается далеко не каждому футболисту. Чемпионат мира может дать надежду болельщикам, что футбол в России еще не умер», - сказал 34-летний Кержаков.

«Хозяева чемпионатов мира никогда не играли в отборочных турнирах. Здесь нельзя говорить о том, что играя только товарищеские матчи, команда плохо готовится. Что касается рейтинга ФИФА (Россия занимает рекордно низкое 61-е место - прим. ТАСС), то никому не будет до него дела, если сборная России удачно выступит на Кубке конфедераций и чемпионате мира», - добавил Кержаков.

По словам Кержакова, предстоящий Кубок конфедераций покажет, на что может рассчитывать сборная России по футболу на чемпионате мира 2018 года.

Свой последний на данный момент матч за сборную Кержаков провел в марте прошлого года против команды Литвы (3:0). «Разговор с Черчесовым (главным тренером сборной России) был, но не о том, как мне попасть в сборную. Мы говорили о других вещах», - сказал Кержаков.

За сборную России Кержаков провел 91 матч, в которых забил 30 мячей.