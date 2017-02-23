Видео: семь тонн кукурузы вывалилось на трассу в Уссурийске, спровоцировав ДТП

Инцидент случился на выезде из Уссурийска, недалеко от поселка Тимирязевский. По словам очевидцев, у самосвала произвольно открылся один из бортов.

При этом ехавшая следом на автомашине Toyota Corolla Fielder женщина-водитель не справилась с управлением, повредила дорожный знак и съехала в кювет.

По информации ГИБДД, никто не пострадал. При этом участники аварии категорически отказались официально оформлять ДТП. На них составили два протокола об административных правонарушениях: на шофера грузовика - за засорение дорожного полотна, а на автоледи - за повреждения знака.

В конце декабря прошлого года грузовая «Газель», на которой везли в Москву большую партию красной икры к новогодним праздникам, не доехала до столицы, попав в ДТП в Подмосковье. В результате оживленная автотрасса оказалась буквально завалена икрой, настолько, что машины, проезжая этот участок, буксовали на скользком деликатесе.