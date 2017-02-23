Видео: семь тонн кукурузы вывалилось на трассу в Уссурийске, спровоцировав ДТП

Инцидент случился на выезде из Уссурийска, недалеко от поселка Тимирязевский. По словам очевидцев, у самосвала произвольно открылся один из бортов.
При этом ехавшая следом на автомашине Toyota Corolla Fielder женщина-водитель не справилась с управлением, повредила дорожный знак и съехала в кювет.
По информации ГИБДД, никто не пострадал. При этом участники аварии категорически отказались официально оформлять ДТП. На них составили два протокола об административных правонарушениях: на шофера грузовика - за засорение дорожного полотна, а на автоледи - за повреждения знака.
«Тимирязевский» пост ДПС под Уссурийском. 23 февраля. Самосвал выстелил дорогу ровным слоем кукурузы. Высыпалось 7 тонн. Идущий следом за ним Toyota Corolla Fielder оказался в кювете. Очевидцы рассказали, что у самосвала на ходу по неизвестной причине открылся борт. Пострадавших нет. Участники аварии отказались официально регистрировать ДТП, полиция составила на них два протокола - за поврежденный дорожный знак и замусоренное дорожное полотно. Видео: пользователь Андрей, группа «ДПС-навигатор» в рации Zello. #ussuriysk #ussurmedia #usk
В конце декабря прошлого года грузовая «Газель», на которой везли в Москву большую партию красной икры к новогодним праздникам, не доехала до столицы, попав в ДТП в Подмосковье. В результате оживленная автотрасса оказалась буквально завалена икрой, настолько, что машины, проезжая этот участок, буксовали на скользком деликатесе.