Видео: семь тонн кукурузы вывалилось на трассу в Уссурийске, спровоцировав ДТП

«Тимирязевский» пост ДПС под Уссурийском. 23 февраля. Самосвал выстелил дорогу ровным слоем кукурузы. Высыпалось 7 тонн. Идущий следом за ним Toyota Corolla Fielder оказался в кювете. Очевидцы рассказали, что у самосвала на ходу по неизвестной причине открылся борт. Пострадавших нет. Участники аварии отказались официально регистрировать ДТП, полиция составила на них два протокола - за поврежденный дорожный знак и замусоренное дорожное полотно. Видео: пользователь Андрей, группа «ДПС-навигатор» в рации Zello. #ussuriysk #ussurmedia #usk

A post shared by UssurMedia (@ussurmedia) on Feb 23, 2017 at 4:31pm PST