Вылетевшая из грузовика деталь циркового аттракциона спровоцировала ДТП в Ласнамяэ

Инцидент имел место около 14.00 на улице Валге в Таллинне, где из кузова грузовика вылетела деталь циркового аттракциона, попав в лобовое стекло ехавшей навстречу машины. Пострадавших нет.
На месте происшествия находится аварийная группа.
Сегодня днем в Ласнамяэ произошло ДТП: выпавший из кузова грузовика предмет угодил в лобовое стекло автомобиля. К счастью, никто не пострадал.
Инцидент имел место около 14.00 на улице Валге в Таллинне, где из кузова грузовика вылетела деталь циркового аттракциона, попав в лобовое стекло ехавшей навстречу машины. Пострадавших нет.
На месте происшествия находится аварийная группа.
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