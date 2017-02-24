Прямая трансляция Postimees: смотрите на прибывающих к театру «Эстония» гостей президентского приема!

В свое время журналиста Вячеслава Иванов поразило в Эстонии огромное количество действовавших церквей - и то, что в любой райком или горком мог свободно войти буквально тот самый человек с улицы.

Командующий Силами обороны генерал Рихо Террас произнес сегодня речь на параде по случаю Дня независимости, заявив, что Эстония сильна, когда рядом друзья и союзники. Postimees публикует его речь в полном объеме.

Галерея: в Таллинне прошел парад Сил обороны

По случаю Дня независимости Эстонии на площади Вабадузе в Таллинне прошел парад Сил обороны. Портал Rus.Postimees показывал прямую трансляцию телеканала ETV+ с этого мероприятия. Парад комментировали Артур Захаров и Николай Лощин.

Игорь Копытин: уроки гособороны должны стать обязательными

Лектор по военной истории в Объединенных учебных заведениях Сил обороны Эстонии Игорь Копытин задается на страницах «Учительской газеты» вопросом, когда нужно начинать заниматься воспитанием настоящих граждан государства – в школьные годы или во время прохождения срочной службы? В Силах обороны пора заняться культурно-воспитательной работой, а уроки гособороны нужно сделать обязательными, считает военный историк, преподаватель и публицист.

Юри Ратас: важно хранить память о тех, кто боролся за свободу Эстонии

Возлагая в пятницу туром венок к памятнику участникам Освободительной войны в центре Таллинна, премьер-министр Юри Ратас подчеркнул, как важно хранить память о тех, кто боролся за свободу Эстонии.