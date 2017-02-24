Прямая трансляция Postimees: смотрите на прибывающих к театру «Эстония» гостей президентского приема!

С 17 до 18.00 портал Postimees будет вести прямую трансляцию у театра «Эстония», куда уже прибывают званые гости.
Кульминацией вечера станет прием президента Керсти Кальюлайд и ее супруга Рене-Георга Максимовского.
В 18.00 в театре «Эстония» состоится концерт, посвященный 99-й годовщине Эстонской Республики, перед которым с речью выступит президент Керсти Кальюлайд.
С 17 до 18.00 портал Postimees будет вести прямую трансляцию у театра «Эстония», куда уже прибывают званые гости.
Кульминацией вечера станет прием президента Керсти Кальюлайд и ее супруга Рене-Георга Максимовского.
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