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Allikas: Postimees

Прямая трансляция Postimees: смотрите на прибывающих к театру «Эстония» гостей президентского приема!

Rus.Postimees.ee
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В 18.00 в театре «Эстония» состоится концерт, посвященный 99-й годовщине Эстонской Республики, перед которым с речью выступит президент Керсти Кальюлайд.

С 17 до 18.00 портал Postimees будет вести прямую трансляцию у театра «Эстония», куда уже прибывают званые гости.

Кульминацией вечера станет прием президента Керсти Кальюлайд и ее супруга Рене-Георга Максимовского.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАгостидень независимостиКерсти Кальюлайдконцертприемэстония
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