Керсти Кальюлайд: эстонцем может быть любой, кто признает наш язык, обычаи и ценности

«У нас свое государство, которое никогда больше не будет стоять одно. Наши партнеры и союзники будут с нами, не ставя условий. Они уважают наш язык, культуру и обычая так, как мы уважаем их», - сказала президент в своей речи.

«Именно в современном мире такие союзники являются очень важными. Мир еще не совсем изменился, но мы видим, что то, что было само собой разумеющимся в течение десятка лет, перестало сегодня быть абсолютным», - отметила она.

«Это мир требует таких стран, как Эстония, особенной внимательности. Требует четко следовать ценностям, которые стоят в основе общества, особенно международному праву. Требует от нас ответственного поведения на международной сцене и коридорах. Я особенно обращаю на это внимание сегодня, когда до председательства Эстонии в ЕС осталось 127 дней и чуть меньше, чем семь часов», - отметила Керсти Кальюлайд.

По ее словам, Эстонская внешняя политика и политика безопасности в последние четверть столетия были успешными. "Наши политики взяли на себя международные обязательства, и эти обязательства исполнены, подчас и ценой внутриполитической популярности. Сегодня мы видим, как это важно. Нам подтверждают, что в смутные времена с нами будут рядом",- отметила Кальюлайд.

Президент поблагодарила все правительства Эстонии за те решения, которые были сделаны относительно непростого выбора. "За 25 лет мы создали Эстонию своей мечты. Однако для завтрашнего дня этого не достаточно. Теперь мы должны создать Эстонию мечты наших детей и внуков. Наше государство очень отличается от прочих, очевидно, большим творчеством и гибкостью. Я вижу целый ряд перспектив развития, опирающихся на уже достигнутое. Независимое Эстонское государство сможет устойчиво существовать лишь в пространстве демократических ценностей. Одно малое государстве не смогло бы функционировать в таких геополитически напряженных условиях, если бы оказалось по своей сути недемократическим",- сказала Кальюлайд.

Важной частью демократических ценностей президент назвала права человека, которыми должен быть наделен каждый человек просто потому, что родился человеком. "Нашу конституцию по взаимной договоренности дополняют ценности, целью которых является сохранение эстонского языка и культуры, поскольку иначе независимая Эстонская Республика не имеет смысла. Язык и искусство создают культурное пространство. Дополнив его обычаями и традициями, мы получаем собственное комбипространство. Мы сплачиваем среду, и у нас есть право требовать от всех, кто приезжает к нам надолго или насовсем, признавать ее наличие. Эстонцем может стать каждый, кто признает наши язык, обычаи и ценности. И сам он может считать себя эстонцем, и то же самое будем делать мы",- сказала президент.

По ее словам, в закон можно прописать, как стать гражданином Эстонии, однако нельзя вписать, как стать частью эстонского народа. "Если бы мы попробовали это сделать, мы закончили бы тоталитарным обществом, которым во имя сохранения обычаев уничтожали бы наши свободы. . Не все, что мы не желаем видеть в свои комбипространстве, мы можем запретить, уничтожив в результате свободу саму по себе. Не всех тех, кто хочет здесь жить, мы могли бы сделать эстонцами. Так мы уничтожили бы эстонскость",- сказала Кальюлайд.

По словам главы государства, она понимает, что подавляющая часть эстонцев хотела бы сохранить свое комбипространство незыблемым, как это делают многие западноевропейские государства. "Большая часть из нас не готова жить в мультикультурном обществе, где эстонские обычаи имели бы ярко выраженное большее значение, чем прочие. Государства, в котором по нашему мнению, потомки утрачивают свой идентитет, оказались успешнее нас именно из-за сформированного единого языкового пространства, даже если у них было меньше нашего желания защищать свое комбипространство. Вовлечение в языковую среду происходит через детский сад и школу, через естественные отношения взрослых и детей",- сказала Кальюлайд.

"Обычаю живущих здесь народов не особенно отличаются от наших. В мире существуют народы, понимание которыми общества радикально отличается от нашего. Это не означает, что прибывшим оттуда людям в Эстонии не найдется места, прибудут ли они оттуда, спасаясь от войны, или же как трудовые мигранты. Мы должны суметь озвучить, что ожидаем от них, чтобы вместе функционировать как общество Эстонии",- сказала Кальюлайд.

По ее словам, сохранение комбипространства не может быть одиночным курсом, который наряду с эстонским языком обучает уважать принятые здесь общественные свободы и не стеснять инициатив. "Это просто предпосылка, минимум. Комбипространство обеспечивает нам постоянную готовность помнить о самых важных наших ценностях. Защита комбипространства подразумевает и уважение других традиций, но лишь в тех пределах, в которых они не начинают угрожать нашему комбипространству. Описать комбипространство сложно, в конце концов мы же не гомогенные роботы. У нас у самих немало различающихся обычаев, отличающихся ожиданий в жизни, отличных друг от друга мировоззрений. Но поскольку мы, очевидно, не готовы быть мультикультурным обществом, то должны сформулировать свое, эстонское. Должны суметь описать и последовательно и деликатно этому обучать",- сказала глава государства.