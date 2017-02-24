В Старом городе в Таллинне состоится факельное шествие EKRE

По словам организатора шествия, руководителя Sinine Äratus Руубена Каалепа, шествие позволяет превратить годовщину республики в праздник консолидации народа. „Люди могут выйти вечером на улицы, чтобы сказать: да, Эстония остается нашим государством. Важнейшая составная факельного шествия — это сплочение народа“,- заявил Каалеп.

Подобные факельные шествия проходят во многих государствах Европы в дни национальных праздников, крупнейшее из них в Польше ежегодно собирает почти сотню тысяч участников. Проходят такие шествия и в Латвии и Литве — в 2003 году в Латвии факельное шествие провели 50 участников, в последний раз в таком шествии участвовало 17 000 человек.

Желающие принять участие в шествии соберутся в пятницу на площади Вабадузе. Организаторы напоминают, что поскольку речь идет о посвященном государственному празднику Эстонии мероприятии, плакаты, лозунги и неподходящая годовщине символика недопустимы.