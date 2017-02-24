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Родился в рубашке: 10-летний мальчик чудом выжил после укуса одного из самых ядовитых пауков мира

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В Австралии 10-летний мальчик Мэттью Митчелл чудом выжил после укуса одного из самых ядовитых пауков мира. Чтобы спасти ребенка, местным медикам пришлось ввести рекордное количество антидота, 12 доз, в организм Митчелла, передает France 24 со ссылкой на AFP. 

Маленький Митчелл помогал своему отцу разгребать сарай возле дома к северу от Сиднея, когда его за палец укусил паук из семейства Hexathelidae, обитающий в Австралии и являющийся одним из немногих видов пауков, которые могут причинить серьезный вред здоровью человека, вплоть до летального исхода, сообщает портал Newsru.com.

"Он залез на меня. Прополз по ногам, а потом добрался до пальца и укусил", - вспоминает мальчик. Сразу после инцидента родные Митчелла перевязали палец тряпкой, чтобы минимизировать распространение яда в организме, и в срочном порядке повезли ребенка в близлежащий госпиталь.

В больнице ребенку оказали всю необходимую помощь, при этом медикам пришлось ввести Митчеллу 12 доз антидота, чтобы нейтрализовать действие яда. По словам врачей, такое большое количество лекарственного вещества является редкостью для подобных случаев с укусами.

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