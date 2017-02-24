Фотоновость: этот флаг затмил даже флаг, вывешенный вверх тормашками

На фото видно, что на фасаде одного из домов развивается вместо сине-черно-белого, черный флаг. Что может означать такой жест человека, вывесившего флаг, узнать пока не удалось.
/ Фото читателя
В редакцию портала Pärnu Postimees пришла фотография, которая, по утверждению читателя, была сделана в Раекюла на улице Вамбола.
На фото видно, что на фасаде одного из домов развивается вместо сине-черно-белого, черный флаг. Что может означать такой жест человека, вывесившего флаг, узнать пока не удалось.
/ Фото читателя
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