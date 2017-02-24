Twitter кипит: читайте, что думают о речи Керсти Кальюлайд в социальных сетях

«Ключевые слова президентской речи – эстонский язык, эстонский характер и э-Эстония. Как оставаться эстонцем и быть гражданином мира, а также община и необходимость замечать других людей», - суммировал президентскую речь Свен Миксер, сообщает Postimees.ee.

Пыхьяский префект Кристиан Яани отметил в речи президента тему домашнего насилия. «Очень сильное послание со стороны президента дает нам силы, чтобы еще ожесточенней бороться с домашним насилием».

«Впервые новый президент активно вмешалась во внутреннюю политику. Этого стоило ждать», - написал Арто Аас.

«Моя мама о речи: женщина подходит на роль президента. Наконец-то говорят о семье, детях и женщинах. Мужчины только льют воду», - написал учитель раквереского прихода Тауно Тоомпуу.