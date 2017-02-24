Трамп пообещал беспрецедентно нарастить военную мощь США

"Мы верим в поддержание мира с помощью силы. И именно это у нас и будет", - сказал Трамп, слова которого цитирует Newsru.com.

Для достижения заявленных целей, как пояснил президент США, администрация Белого дома запросит "массивный" бюджет для вооруженных сил. Эти заявления Трамп сделал на конференции Консервативной политической деятельности. Его полную речь приводит издание Vox.

В конце января Трамп подписал два указа, который дал старт масштабной реорганизации американских вооруженных сил. "Новые самолеты, новые корабли, новые ресурсы и инструменты" ожидают армию США, сказал президент США перед подписанием документа.