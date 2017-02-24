Тяжелая авария при загадочных обстоятельствах: грузовик насмерть сбил мужчину

Авария произошла в волости Хельме на 66-м километре шоссе Выру-Куйгатси-Тырва. Сообщение об аварии поступило в полицию в 17.30.

По предварительным данным, грузовик Volvo с прицепом, которым управлял 54-летний мужчина, ехал в сторону моста через реку Вяйке-Эмайыги. Около моста водитель грузовика увидел мужчину и специально отъехал от края дороги.

Несмотря на это, по неустановленной пока причине мужчина оказался под колесами грузовика и погиб на месте происшествия. Личность погибшего устанавливается.

Полиция установила, что водитель грузовика был в момент аварии в трезвом состоянии и него есть права необходимой категории. Во время аварии на улице было светло. Видимость была хорошей.

По словам оперативного дежурного Оттомара Вирка, полиция изучила следы погибшего мужчины на мосту и выяснила, что он провел там некоторое время.

«Мужчина не пытался дойти из одного пункта в другой. Он некоторое время целенаправленно оставался на мосту. Его автомобиль был оставлен на парковке местного мотеля. По словам работников мотеля, мужчина приехал на парковку днем, но в мотеле останавливаться не стал. Что привело мужчину на мост и что стоит за этим трагическим случаем, выяснит следствие», - отметил дежурный.