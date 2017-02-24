Галерея: «Парад пингвинов» в Тарту
Сегодня в Тарту на канале Анне прошел традиционный фестиваль моржей под названием «Парад пингвинов», приуроченный ко Дню независимости Эстонии. Смотрите галерею!
Сегодня в Тарту на канале Анне прошел традиционный фестиваль моржей под названием «Парад пингвинов», приуроченный ко Дню независимости Эстонии. Смотрите галерею!
Читайте речь президента Эстонии в полном объеме!
Смотрите фото и видео!
Повар из Ида-Вирумаа побалует гостей Кальюлайд сладеньким!
С речью выступил спикер Рийгикогу Эйки Нестор
Добавлен комментарий Сил обороны!
Читайте всю историю целиком и смотрите видео!
«Зачистки среди сависааровцев?»
Неизвестный преступник обокрал экс-министра!
Связь с редакцией
тел. 6662521, 6662377Пришли новость