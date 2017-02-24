Картина дня: День независимости, водитель сбил насмерть пешехода, скандал в Риге

День независимости Эстонии

По случаю Дня независимости Эстонии на площади Вабадузе в Таллинне прошел парад Сил обороны. Смотрите фото здесь... Президент Эстонии Керсти Кальюлайд произнесла торжественную речь в театре «Эстония». Читайте текст речи целиком здесь... А вечером состоялся президентский прием. Смотрите фото и читайте блог здесь...

Грузовик насмерть сбил мужчину

Сегодня вечером в Валгаском уезде произошло тяжелая авария, в которой под колесами грузовика погиб мужчина. Читать далее...

Посла ОАЭ оскорбили в аэропорту Риги

МИД Латвии получил ноту за проявление неуважения к мусульманским традициям и дипломатическому иммунитету после того, как сотрудники рижского аэропорта оскорбили посла Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) Ханану Халфану Обайду Али аль-Мадани. Читать далее...

В Тарту сделали самую большую в мире ледяную карусель

Когда организаторы так называемого «Парада пингвинов» услышали, что в Финляндии была создана самая большая в мире 57-метровая ледяная карусель, то они решили переплюнуть это достижение. Читать далее...

Трамп пообещал нарастить военную мощь США

Президент США Дональд Трамп пообещал обеспечить "наращивание военной мощи, которое станет одним из крупнейших" в истории Соединенных Штатов. Читать далее...

Эстония предложила Литве создать совместный трибунал

Министерство юстиции Литвы получило предложение Министерства юстиции Эстонии начать консультации об учреждении международного трибунала по расследованию преступлений коммунизма. Читать далее...