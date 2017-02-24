Большая галерея: церемония рукопожатий на президентском приеме

Вчера в президентском приеме Керсти Кальюлайд участвовали примерно 900 гостей, которых президентская чета лично приветствовали во время церемонии рукопожатий.

Яна Тоом о речи Кальюлайд: произнесла хорошо, но не от души

Президент Керсти Кальюлайд справилась со сложным заданием и неплохо произнесла свою первую речь по случаю годовщины ЭР, но сделала это не от души, поделилась Евродепутат Яна Тоом в студии ETV+.

Галерея: американские солдаты посмотрели фильм «1944» в кинотеатре «Сыпрус»

Вчера американские солдаты из Тапа приехали в кинотеатр «Сыпрус», чтобы посмотреть исторический военный фильм «1944».

Галерея: «Парад пингвинов» в Тарту

Сегодня в Тарту на канале Анне прошел традиционный фестиваль моржей под названием «Парад пингвинов», приуроченный ко Дню независимости Эстонии. Смотрите галерею!

Галерея: концерт в честь Дня независимости Эстонии

Сегодня с началом в 18.30 в концертном зале «Эстония» по случаю Дня независимости Эстонии состоялся концерт. Смотрите галерею!

Керсти Кальюлайд: эстонцем может быть любой, кто признает наш язык, обычаи и ценности

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд впервые в должности главы государства произнесла речь, посвященную Дню независимости нашей страны. В своей речи она заявила, что эстонцем может быть любой, кто признает наш язык, обычаи и ценности.

Видео: Юри Ратас произнес поздравление с Днем независимости по-русски

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас поздравил жителей страны с Днем независимости Эстонской Республики, в том числе и на русском языке.

Конфуз: как можно было так повесить флаг? (фото)

В Пярну во дворе жилого дома, расположенного на углу улиц Хыбе и Вяйке-Пости, по случаю Дня независимости Эстонии был вывешен эстонский флаг. Внимательный житель города обратил внимание, что флаг весит вверх ногами.

Скандал в разгар праздника: людям запретили возложить венок к Монументу победы в Освободительной войне

Историк Ристо Коовит и режиссер Арбо Таммиксаар возложили сегодня утром венок к Монументу победы в Освободительной войне, но его оттуда убрали, так как до прибытия президента подножие памятника должно быть пустым. Рассерженные граждане отнесли венок к могилам британских солдат, пишет Postimees.