Танцы, еда и напитки: смотрите, как гости президентского приема отпраздновали День независимости 1
25. Февраль 2017 09:01
Rus.Postimees.ee
После церемонии рукопожатий, приглашенные на день рождения ЭР гости наслаждались едой, напитками и танцами, сообщает Postimees.
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