Может ли хозяйка квартиры выставить нас на улицу, так как мы не хотим оплачивать замену труб в доме?

Вот что она пишет: «На момент заключения договора найма в счете от квартирного товарищества в графе ремонтные услуги (remondikulud) долгое время была постоянная сумма - 7.98 евро. Спустя приличное количество времени состоялось собрание квартирного товарищества, на котором, как я позже выяснила, было принято решение снимать с каждой квартиры определенную сумму на последующие работы по замене всех труб, и весной 2016-го года нам пришел счет, где в графе ремонтные услуги уже стояла другая сумма - 42.56 евро, почти на 35 евро больше, чем мы платили. Я созваниваюсь с хозяйкой и объясняю ей, что на дополнительные расходы мы не рассчитывали и надо решить, кто за эти трубы будет платить. Нам они ни к чему, так же, как, к примеру, замена домофона, счетчиков и т.п., на что хозяйка ответила, что в феврале у нее заканчиваются выплаты лизинга в банке и она сама с февраля будет оплачивать взносы в ремонтный фонд.

Мы честно оплачиваем всю квартплату, потом я подсчитываю переплаченные деньги. Получается 271 евро. Настал февраль, я связываюсь с хозяйкой и предлагаю: давайте, как мы и договаривались, эту сумму понемногу высчитывать из квартплаты, а дальнейшие дополнительные расходы начнет оплачивать сама хозяйка. Но она начала скандалить и угрожать, что со дня прервет договор и выкинет нас на улицу, и вообще придет, когда нас не будет дома, и выставит вещи. Ей знакомая так посоветовала, она со своими арендаторами именно так и поступила! Как быть, куда же мы зимой пойдем только из-за того, что она не желает возвращать, даже в рассрочку, переплаченные нами деньги? Как нам законно действовать? Подскажите!»

Отвечает аттестованный маклер бюро недвижимости LandLord Ирина Кривенкова:

«На этот вопрос ответить достаточно сложно, так как из письма непонятно, каким образом оплата ремонтного фонда отражена в договоре найма. Если особой договоренности в договоре нет, то наниматель не обязан оплачивать расходы, не связанные с проживанием. На будущее совет такой: если вы договариваетесь о рассрочке, о любых выплатах, о любых изменениях в договоре, делайте это в письменной форме, оформляя договоренность приложением к договору найма».

Отвечает руководитель юридического бюро Invictus Юри Асари.

На основании ст. 275 Обязательственно-правового закона, соглашение, заключенное с отклонениями от положений закона во вред нанимателю в части предусмотренных договором найма жилого помещения прав, обязанностей и ответственности сторон договора, является ничтожным. В соответствии с ч. 1 ст. 276 наймодатель обязан передать вещь с ее принадлежностями нанимателю к оговоренному сроку в состоянии, пригодном для использования согласно договору, и обеспечить сохранение вещи в таком состоянии в течение срока действия договора. Обязанность содержать жилое помещение в пригодном для проживания состоянии содержит в том числе и обязанность нести связанные с этим денежные расходы.

Например, осуществлять платежи в ремонтный фонд дома. Так как эти платежи связаны с содержанием дома в пригодном для использования состоянии, их должен осуществлять наймодатель. На основании ч. 1 ст. 292 помимо внесения наемной платы наниматель должен нести иные связанные с нанятой вещью расходы (побочные расходы) только при наличии соответствующего соглашения. Побочные расходы - это плата за услуги и действия наймодателя или третьего лица, связанные с пользованием вещью. Из вышесказанного видно, что по закону наниматель обязан платить за услуги, связанные с использованием жилого помещения, но не обязан нести расходы, связанные с содержанием дома или квартиры в пригодном для проживания состоянии. Таким образом, соглашение, на основании которого наниматель должен нести расходы, связанные с содержанием дома в пригодном для проживания состоянии, ничтожно. Читательница не только имеет право не делать взносы в ремонтный фонд, но и вправе потребовать обратно переплаченные деньги.

Просто так выставить на улицу жильцов наймодатель права не имеет. Это допустимо только на основании решения суда и в соответствии со ст. 334 Обязательственно-правового закона. Для этого наймодателю надо доказать, что договор расторгнут законно и квартира на самом деле подлежит освобождению. Наниматель в свою очередь имеет право заявить свои возражения и просить продления договора сроком до трех лет.