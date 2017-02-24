Галерея: американские солдаты посмотрели фильм «1944» в кинотеатре «Сыпрус»

В кинотеатр солдаты пришли после парада: некоторые солдаты были в военной форме, поскольку принимали участие в параде в честь Дня независимости Эстонии.

Генерал Кристофер Донахью сказал Postimees, что это мероприятие очень важно для американских военных: «Мы хотим, чтобы они понимали местную культуру, историю и людей. Это очень важно и особенно здесь, в Эстонии».

Генерал сказал, что этот фильм поможет солдатам понять, почему они участвовали во вчерашнем параде: «Таким образом, они поймут, какую большую и важную роль для Эстонии сыграла Вторая мировая война и ее последствия. Почему вы потеряли независимость. Что это для вам не просто».

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