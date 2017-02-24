США в этом году впервые перебросят F-35 в Европу

Как он рассказал, эти летательные аппараты американские ВВС собираются в перспективе направить также в Азиатско-Тихоокеанский регион и на Ближний Восток. "Я бы ожидал их развертывания (за рубежом) весной - летом. Европа, разумеется, является тем местом, куда мы хотели бы направить эти самолеты. Поэтому я вижу, что это произойдет", - подчеркнул военачальник, комментируя намерения переброски истребителей-бомбардировщиков за рубеж.

"Кроме того, у нас есть планы направить их в Тихоокеанский регион. И у нас есть планы направить их на Ближний Восток в не столь отдаленном будущем", - заявил Карлайл. При этом он уточнил, что такое развертывание на Ближнем Востоке "не произойдет в нынешнем году". "Развертывание на Ближнем Востоке не является чем-то, что вот-вот произойдет, оно запланировано через несколько лет", - поведал генерал.

По его словам, Пентагон хочет отправить самолеты F-35A сначала "в Европу, это будет более кратковременное развертывание, а затем в Тихоокеанский регион, это будет более продолжительное развертывание". Однако, возможно, эти самолеты, "наоборот, сначала (будут переброшены) на более короткий срок в Тихоокеанский регион", допустил Карлайл. Как он отметил, пока в Министерстве обороны США склоняются к "более кратковременному развертыванию в Европе и затем - к более крупному развертыванию в Тихоокеанском регионе".

Генерал не назвал европейскую страну, в которую предполагается перебросить F-35A. Не стал он говорить и о том, сколько таких истребителей-бомбардировщиков намечается направить в Европу.

Карлайл подтвердил, что на Ближнем Востоке F-35A предполагается задействовать в боевых операциях. Одновременно он заверил, что предстоящую переброску этих машин в регион не следует рассматривать как сигнал другим странам и игру мускулами.