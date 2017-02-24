Павел Иванов: круговорот инициатив в природе

Работа над ошибками: ошибка номер два

С этой историей все понятно было уже пару лет назад, когда канцелярия президента дала свой небольшой комментарий после очередного подсчета фамилий. Было четко сказано, что кандидатов предлагают президенту, а не президент их вписывает. Причем накануне награждения, то есть либо в конце года, либо в самом начале. Поэтому странным показалось рвение этвплюсников и прочих заручиться поддержкой масс составить список тех неэстонцев, которые могли бы получить высшие государственные награды из рук президента. Так что не время решать, а время прошло. Браться за эту тему, безусловно, надо было. Потому, что трактовка списка на предмет русских фамилий была неправильной. Хотя и эта трактовка – передача «Время решать», вводит людей в заблуждение. Хотя бы потому, что команда передачи решила передать список в канцелярию президента. Я не понял: когда передать? Сейчас или потом?

Извиняюсь перед теми хорошими людьми, кого передача сумела назвать номинантом, за то, что я критикую тот метод, который был выбран. На вашем примере извиняюсь также и за высказывания, что эстонское государство просто годами не замечали русских деятелей культуры. Мне лично кажется, что именно государство их и замечало и отмечало. А вот свои только проснулись.

Я вспоминаю, что в прошлом мнении я перечислил еще одну инициативу – выборы русофоба года. Эй, «ЭТВ +»! Пришло время решать.

Массовые коммуникационные беспорядки

На этой неделе в странную ситуацию попала министр науки и образования Майлис Репс. Телезрители с особым орлиным зрением обнаружили, что министр на фоне монумента памяти жертв Холокоста на территории Эстонии дает телеинтервью группе с черным микрофоном с оранжевым узором – российскому «Спутнику»! Мы все помним, с каким опасением два года назад это СМИ заходило на орбиту Эстонии. На сегодняшний день о нем никто как-то ничего и не вспоминал, повода не было. И тут на тебе! Майлис Репс попалась.

Я далек от мысли, что «Спутник» намеренно плел сети для поимки высокого госчиновника. Хотя их наличие в сюжетах прибавило бы не авторитетности, а возможности играть с таким фактом на поле политпропаганды. Вот и все. Вопрос можно ли министрам и чиновникам давать интервью российским СМИ, естественно, существует. Есть каналы, в отношении которых есть не беспочвенное мнение, что ты никогда не знаешь, в каком контексте будут использованы твои слова. Это, на самом деле, касается и некоторых существующих в Эстонии медиаканалов. Но вот я не уверен, что за это надо было публично каяться, как считала Яна Тоом, или готовиться к отставке, чего требовали реформисты. Хотя извинилась она за то, что стала крутить – не давала я, интервью. На что канал предоставил полное интервью, отказываться от которого не было возможно.

Кстати, в этой истории есть один примечательный факт. Яна Тоом в эфире российского канала РТР, обсуждая и осуждая еще один инцидент с эстонской женщиной – ведущий телепередачи из Мюнхена, который не узнал в девушке с микрофоном президента Эстонии Керсти Кальюлайд, помимо всего добавила, что общение эстонских высших чиновников с российскими СМИ из области суицидальных поступков. Проходит день и инопланетяне крадут Репс. К моменту написания этого мнения новостей про состояние здоровья министра не изменилось. Точно также, как жив и здоров премьер Юри Ратас, давший недавно обширное интервью российскому агентсву ТАСС, бояться которого надо больше, нежели следить за «Спутником».

Недавно бывший премьер-министр Таави Рыйвас получил открытый нагоняй от журналистов Эстонии за то, что Рыйвас отказался отвечать на вопросы столичного телеканала «Таллиннское ТВ», назвав его пропагандистским. Коллеги подметили, что коль муниципальные телевизионщики находятся в помещении правительства и присутствуют на пресс-конференции правительства, то нет проблем.

Вопрос в другом. В ситуации с Репс извиниться, хотя бы перед ней, должна пиар команда министерства или ее советник по вопросам коммуникации, которые должны проводить в жизнь такую коммуникацию, которая соответствует требованиям политики государства. Надо Геббельса почитать.