Президентский бал был слишком скучным? Таави Рыйвас закатил вечеринку в своем доме (фото)

Член Рийгикогу сказал в интервью Postimees, что в этом году вместе с женой Луизой Вярк не задержатся на президентском балу. Причиной Рыйвас назвал двухмесячного сына, который очень скучает по своим родителям.

Праздник дома у Таави Рыйваса / Тони Ляэнсалу

Но домой Таави с Луизой отправились вовсе не вдвоем, а с целой компанией, среди которых были, например, телеведущий Май Паллинг, певец Карл-Эрик Таукар, политик Кейт Пентус-Розиманнус с супругом и многие другие.

Праздник у Таави Рыйваса дома / Тони Ляэнсалу

Таави Рыйвас с семьей сейчас живут в волости Лайдонери, пока в их доме в Нымме делается ремонт. Пока семья временно живет в доме 1930 года с 14 комнатами и площадью в 600 кв.м