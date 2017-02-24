Прокуратура начала расследование по делу Фийона и его жены

В документе, который приводит издание, перечислены обвинения в хищении бюджетных средств, использовании общественной собственности и торговле влиянием.

Фийон вместе с женой оказались в центре скандала после публикации в газете Le Canard Enchaine. В ней утверждалось, что Пенелопа Фийон несколько лет числилась помощником мужа в Национальной ассамблее Франции (нижняя палата парламента), но при этом фактически никаких обязанностей у нее не было. За это время она получила в общей сложности 500 тыс. евро.

Аналогичные обвинения выдвигались и в адрес детей политика.

Ранее Фийон заявлял, что снимет свою кандидатуру с президентских выборов, если ему будут предъявлены официальные обвинения. Скандал очень сильно повлиял на рейтинги Фийона, который до этого был одним из самых популярных участников предвыборной гонки.