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Прокуратура начала расследование по делу Фийона и его жены

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Финансовая прокуратура Франции начала расследование по делу о трудоустройстве супруги кандидата в президенты страны Франсуа Фийона, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Le Parisien.

В документе, который приводит издание, перечислены обвинения в хищении бюджетных средств, использовании общественной собственности и торговле влиянием.

Фийон вместе с женой оказались в центре скандала после публикации в газете Le Canard Enchaine. В ней утверждалось, что Пенелопа Фийон несколько лет числилась помощником мужа в Национальной ассамблее Франции (нижняя палата парламента), но при этом фактически никаких обязанностей у нее не было. За это время она получила в общей сложности 500 тыс. евро.

Аналогичные обвинения выдвигались и в адрес детей политика.

Ранее Фийон заявлял, что снимет свою кандидатуру с президентских выборов, если ему будут предъявлены официальные обвинения. Скандал очень сильно повлиял на рейтинги Фийона, который до этого был одним из самых популярных участников предвыборной гонки.

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