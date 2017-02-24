Внимание, конкурс! Любите ли вы пельмени, как любят их наши читатели?

В седьмой раз кафе «Пушкин» проводит фестиваль пельменей, ставший безусловно популярным. Отправились на дегустацию и мы. Зал был полон, любители пельменей разных возрастов и национальностей выбирали из одиннадцати вариантов самые-самые. А выбрать было трудно, поэтому пришлось призвать на помощь бренд-шефа Алекса Берга.

Алекс Берг - бренд-шеф кафе "Пушкин".Фото: Вера Копти.

С присущей ему любовью к историческим подробностям, Алекс прокомментировал каждое из одиннадцати блюд. Мы записывали и глотали слюну.

Пельмени с бараниной и говядиной – дань центрально-русской и кавказской кухням. Мясо очень сочное и ароматное, с луком, но без чеснока. Абсолютно мужской вариант.

Пельмени с телятиной. Телятина в русской кухне – особое мясо, деликатесное, диетическое. «Помните, гончаровский Обломов любил суп из телятины?» - спросил Берг.

Фото: Вера Копти.

Пельмени с ветчиной и пармезаном. Чувствуете легкий итальянский акцент? Но это не равиоли, для которых тесто совсем другое.

Пельмени с утиным конфи и клюквой. Наверное, такое блюдо французский повар в XIX веке готовил своим хозяевам где-нибудь в подмосковной усадьбе. Утиное мясо долго томится в собственном жире и становится поразительно нежным. И немного развесистой клюквы – именно эта ягода считалась одним из кулинарных символов России.

Пельмени с курицей и сыром «Бонжур». Начинка с очень нежной консистенцией, но сыра кладется ровно столько, чтобы он только подчеркивал нежность курятины.

Пельмени с рыбой. Да, и такое чудо есть в меню. По словам Берга, начинка в них из речной форели и копченого лосося с добавлением сливочного масла.

Фото: Вера Копти.

Пельмени с черной редькой – на любителя, но пользуются спросом. Абсолютно русский вариант.

Пельмени с овощной начинкой с соусом из помидоров и базилика. В составе начинки – все компоненты рататуя: баклажан, цуккини, сладкий перец, сельдерей, лук и немного чеснока. «Овощи надираются на крупной терке и запекаются», - говорит шеф.

Сырный суп с рыбными варениками. Вот как! И супы, оказывается, есть в фестивальном меню! «Этот суп – разновидность французского соуса „морнэ“, не зря его французы едят ложками. Правда, в оригинале используется знаменитый сыр грюйер, у нас же в ход идет английский чеддер и наш eesti juust. Вареники – с той же начинкой, что и рыбные пельмени», - рассказывает Берг.

И еще один суп – клубничный с варениками из ревеня с тростниковым сахаром. Это уже вроде бы десерт, но, как уточняет Берг, это, господа, суп, а не кисель!

Последняя позиция меню нас удивила: пельмени с фуа-гра и трюфелями. Запеченная гусиная печень и трюфельная паста – абсолютно деликатесная и неожиданная начинка.

Фото: Вера Копти.

«Фуа-гра требует сладкого соуса, - комментирует шеф. – Поэтому эти пельмени подаются у нас с чернично-ванильным соусом».

ВНИМАНИЕ, РОЗЫГРЫШ!

Портал Rus.postimees вместе с кафе «Пушкин» разыгрывает два ваучера по 20 евро, которыми можно воспользоваться во время фестиваля пельменей, то есть до 12 марта.

Условия розыгрыша вы найдете в окошке ниже, там же можно принять участие в конкурсе. Желаем успеха!