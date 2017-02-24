Стало модным, уезжая в отпуск, сдавать свою квартиру туристам. Разумно ли это?

Все вроде бы продумано: уезжая на три дня, вы сдаете квартиру и тем самым частично оплачиваете свою поездку, а, возвратясь, находите свое жилище в полном порядке и спокойно живете в ожидании следующей поездки. Но может случиться, что все пойдет не так хорошо. Вот об этом стоит поговорить.

* Вы должны учитывать: даже если люди показались вам приятными и положительными, никто не может гарантировать,что они не испортят ваше имущество. Историй о том, что хозяева, возвратившись домой, находят там полный разгром, достаточно.

* Вы должны учитывать, что квартиранты могут не только испакостить ваш дом, но и украсть ценные вещи.

* Вы должны учитывать, что ваш временный жилец может что-то неправильно понять из вашего описания условий проживания в вашем доме. Тогда вам придется иметь дело с обидой и раздражением, а может, и агрессией недовольного незнакомого человека.

* Вам нужно быть готовым к тому, что незнакомец, временно поселившийся в вашем доме, может рыться в ваших вещах.

* Вы должны учитывать, что с жильцом необходимо встретиться, передать ему ключи, договориться об оплате, а после его отъезда сделать генеральную уборку и, вполне возможно, даже небольшой ремонт. Так что это не совсем легкие деньги, как может показаться!

Эти варианты черного сценария нужно держать в голове, когда вы решаетесь, уезжая на несколько дней, оставить незнакомцу ключи от своей квартиры, где кроме мебели и посуды находятся ваши личные вещи, белье, электронная переписка, интимные фотографии и доступ к банковским счетам в компьютере... Так что прежде чем пускать временных жильцов, хорошо продумайте все возможные риски.