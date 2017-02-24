Суббота, 25. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Стало модным, уезжая в отпуск, сдавать свою квартиру туристам. Разумно ли это?

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

Объявление о сдаче своего жилья туристам из других стран можно разместить на специальных интернет-сайтах и быстро получить довольно легкие деньги. Но чего следует опасаться, спрашивает читатель порталa Kodu.

Все вроде бы продумано: уезжая на три дня, вы сдаете квартиру и тем самым частично оплачиваете свою поездку, а, возвратясь,  находите свое жилище в полном порядке и спокойно живете в ожидании следующей поездки. Но может случиться, что все пойдет не так хорошо. Вот об этом стоит поговорить.

* Вы должны учитывать: даже если люди показались вам приятными и положительными, никто не может гарантировать,что они не испортят ваше имущество. Историй о том, что хозяева, возвратившись домой, находят там полный разгром, достаточно.

* Вы должны учитывать, что квартиранты могут не только испакостить ваш дом, но и украсть ценные вещи.

* Вы должны учитывать, что ваш временный жилец  может что-то неправильно понять из вашего описания условий  проживания в вашем доме. Тогда вам придется иметь дело с обидой и раздражением, а может, и агрессией недовольного незнакомого человека.

* Вам нужно быть готовым к тому, что  незнакомец,  временно поселившийся в вашем доме, может рыться в ваших вещах.

* Вы должны учитывать, что с жильцом необходимо встретиться, передать ему ключи, договориться об оплате, а после его отъезда сделать генеральную уборку и, вполне возможно, даже небольшой ремонт. Так что это не совсем легкие деньги, как может показаться!

Эти варианты черного сценария нужно держать в голове, когда вы решаетесь, уезжая на несколько дней,  оставить незнакомцу ключи от своей квартиры, где кроме мебели и посуды находятся ваши личные вещи, белье, электронная переписка, интимные фотографии и доступ к банковским счетам в компьютере...  Так что прежде чем пускать временных жильцов, хорошо продумайте все возможные риски. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАквартирантылюдинезнакомецобъявлениеперепискапоездкиразгромремонтфотографии
По теме
Новость: купил квартиру, подписал договор с оператором и подставляй карман!

Новость: купил квартиру, подписал договор с оператором и подставляй карман! 1

В марте будут готовы квартиры-студии, появление которых произведет революцию на эстонском рынке сдаваемых в наем квартир. Прибыльно: старые квартиры без ремонта сдаются в наем с большой выгодой

Прибыльно: старые квартиры без ремонта сдаются в наем с большой выгодой

Резкое повышение цен на рынке вторичного жилья произошло не случайно, уверен Пеэп Сооман из Pindi Kinnisvara.
Limon.ee
эр99: если бы я был президентом
Krasotka.ee
Krasotka.ee
день независимости эр
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - 99 ЛЕТ!
с днем рождения, эстония!
limon.ee
эстонской республике - 99 лет
limon.ee
krasotka.ee
limon.ee
krasotka.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
14:51
Финский эксперт посоветовал Эстонии построить бомбоубежища
14:42
Норвежская лыжница побила рекорд Елены Вяльбе на чемпионате мира
14:36
Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства
14:22
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фаллоимитатором? (фото) (1)
14:15
Валялся на помойке письменный стол. Смотрите, что с ним стало
14:03
Обаму хотят выдвинуть в президенты Франции (2)
13:55
Вот ради кого Гузеева оставила мужа: СМИ рассекретили нового избранника артистки (фото)
13:48
Письмо читательницы: муж любит, но дома не ночует
13:46
Серьезное ДТП в Харьюмаа: пострадали четыре человека
13:37
Житель Нью-Йорка получил тюремный срок за угрозы в адрес Трампа
13:32
Попа канадского премьер-министра не дает покоя пользователям Сети… Невозможно устоять!
13:32
Галерея: звездные дамы, выбравшие для президентского приема платья эстонских дизайнеров
13:29
В прошлом году кровь в Эстонии сдали более 33 000 человек (1)
13:24
Стало модным, уезжая в отпуск, сдавать свою квартиру туристам. Разумно ли это?
13:18
Завтра в Эстонии ожидается мокрый снег и дождь
13:12
Завтра «28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК (7)
13:07
Анне Вески раскритиковала праздничный концерт по случаю годовщины ЭР
12:58
Подробности скандала в аэропорту Риги: работники не требовали у посла ОАЭ снять хиджаб
12:48
Уже завтра произойдет уникальное затмение в Рыбах! Вот как извлечь из него максимум пользы
12:43
Красота и фанатизм
Все новости
LimonЦеликом
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фаллоимитатором? (фото)

Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фаллоимитатором? (фото) (1)

Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото)

Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото) (1)

Фото читателя: безудержное веселье на пароме Victoria приобрело неожиданный поворот

Фото читателя: безудержное веселье на пароме Victoria приобрело неожиданный поворот

13:55
Вот ради кого Гузеева оставила мужа: СМИ рассекретили нового избранника артистки (фото)
13:32
Попа канадского премьер-министра не дает покоя пользователям Сети… Невозможно устоять!
13:07
Анне Вески раскритиковала праздничный концерт по случаю годовщины ЭР
12:48
Уже завтра произойдет уникальное затмение в Рыбах! Вот как извлечь из него максимум пользы
KrasotkaЦеликом
Галерея: взгляните на изысканые наряды гостей Керсти Кальюлайд

Галерея: взгляните на изысканые наряды гостей Керсти Кальюлайд

Красота и фанатизм

Красота и фанатизм

Кристобаль там правил бал, там правил бал!

Кристобаль там правил бал, там правил бал!

14:36
Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства
13:48
Письмо читательницы: муж любит, но дома не ночует
13:32
Галерея: звездные дамы, выбравшие для президентского приема платья эстонских дизайнеров
24. фев
Новый тренд в Сети, которому следуют все... Раньше такой кадр считался испорченным!
SportsЦеликом
Норвежская лыжница побила рекорд Елены Вяльбе на чемпионате мира

Норвежская лыжница побила рекорд Елены Вяльбе на чемпионате мира

WADA признало, что в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян

WADA признало, что в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян (1)

Легендарная советская гимнастка выставила свои олимпийские медали на аукцион

Легендарная советская гимнастка выставила свои олимпийские медали на аукцион

24. фев
Ставший интернет-мемом лыжник Солано впервые увидел снег за пять часов до старта на ЧМ
ВпрокЦеликом
Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Как дешевле перевести деньги в Россию?

Как дешевле перевести деньги в Россию? (2)

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

22. фев
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день
Погода
Завтра в Эстонии ожидается мокрый снег и дождь

Завтра в Эстонии ожидается мокрый снег и дождь

Сегодня условия на дорогах усложнены из-за метелей

Сегодня условия на дорогах усложнены из-за метелей

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Маарду в автобусе пострадал пассажир

В Маарду в автобусе пострадал пассажир

В День независимости полиция задержала 14 нетрезвых водителей

В День независимости полиция задержала 14 нетрезвых водителей (1)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Серьезное ДТП в Харьюмаа: пострадали четыре человека

Серьезное ДТП в Харьюмаа: пострадали четыре человека

Галерея: американские солдаты посмотрели фильм «1944» в кинотеатре «Сыпрус»

Галерея: американские солдаты посмотрели фильм «1944» в кинотеатре «Сыпрус»

Культура
Завтра «28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК

Завтра «28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК (7)

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси (3)

Самые читаемые
Серьезное ДТП в Харьюмаа: пострадали четыре человека
Возмущенный водитель: я 16 лет за рулем, но такой беспредел вижу впервые
Анне Вески раскритиковала праздничный концерт по случаю годовщины ЭР
Президентский бал был слишком скучным? Таави Рыйвас закатил вечеринку в своем доме (фото)
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фаллоимитатором? (фото)(1)
Топ комментариев
Иллюзия мира: кто продолжает гибнуть на Украине(53)
Видео: Жириновский вновь пригрозил стереть Балтийские страны с лица земли(37)
Галерея: в Таллинне прошел парад Сил обороны(34)
Рогозин назвал трех союзников России(21)
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,183 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 24.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees