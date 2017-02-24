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Житель Нью-Йорка получил тюремный срок за угрозы в адрес Трампа

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Житель города Локпорт (штат Нью-Йорк), отсидевший тюремный срок за угрозы в адрес экс-президента США Барака Обамы, приговорен к двум годам лишения свободы за озвученные им намерения убить нового главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом сообщили в пятницу представители прокуратуры округа Ниагара, пишет ТАСС.

По данным прокуратуры округа Ниагара, 20-летний Джаред Браун в декабре прошлого года позвонил в полицейское управление Локпорта, признавшись в том, что он намеревается убить Трампа, который на тот момент после победы на выборах был еще избранным президентом, так как не вступил официально в должность. В тот же день молодого человека, который находился под надзором правоохранительных органов после выхода из тюрьмы, арестовали. "Браун нарушил условия своего условно-досрочного освобождения", - говорится в сообщении прокуратуры.

В сентябре 2015 года Браун был осужден после звонка в полицию, в котором он заявил о своих планах убить Обаму, занимавшего тогда пост президента США. Молодой человек отсидел за решеткой 15 месяцев, после чего был условно-досрочно освобожден и помещен под надзор.

Правоохранительные органы США всегда крайне серьезно относятся к угрозам в адрес главы Белого дома. В январе во Флориде полицейские арестовали 51-летнего Доминика Пуполо, который угрожал в соцсетях убить Трампа на инаугурации. В отношении мужчины был установлен залог в размере 1 млн долларов, ему также была назначена психиатрическая экспертиза.

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