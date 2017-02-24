Как сообщается, в Париже были замечены плакаты с надписью Obama17 и его изображением, а также ссылкой на сайт obama2017.fr.

Инициаторы просят французов подписать петицию за то, чтобы бывший американский лидер принял участие в президентской гонке во Франции. Для этого, полагают организаторы, необходимо собрать 1 миллион подписей.

"Потому что Обама имеет самое подходящее резюме для этой работы", – поясняют свой выбор французские поклонники экс-президента США.

Телеканал подчеркивает, что во всем этом есть одна проблема – президент Франции должен быть французом. Барак Обама таковым не является.

Представитель группы энтузиастов, которые хотят выдвинуть Обаму в президенты Франции, сообщил, что эта идея пришла им в голову за два месяца до того, как кончился срок полномочий 44-го президента.

Отметим, Обама занял 12-е место в рейтинге всех президентов США.