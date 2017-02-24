Норвежская лыжница побила рекорд Елены Вяльбе на чемпионате мира

В 36 лет и 341 день Бьорген стала самой возрастной победительницей чемпионата мира по лыжам в индивидуальном виде программы, сообщает РБК.

Из своих 15 золотых наград норвежка четыре завоевала в эстафете, четыре — в индивидуальном спринте, три — в скиатлоне, две — в гонке на 30 км, одну — на дистанции 10 км и еще одну — в командном спринте. Также на чемпионатах мира она выиграла пять серебряных медалей и три бронзы.

Бьорген — обладательница наибольшего количества наград среди женщин в истории зимних Олимпиад (10). По этому показателю она делит первое место с советской лыжницей Раисой Сметаниной и итальянской лыжницей Стефанией Бельмондо. На Играх Бьорген выиграла шесть золотых медалей, три серебряные и одну бронзовую. В 2014 году в Сочи норвежка победила в командном спринте, скиатлоне и гонке на 30 км.

На финише скиатлона в Лахти Бьорген на 4,8 секунды опередила финку Кристу Пармакоски. Третьей стала Шарлотта Калла из Швеции.

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