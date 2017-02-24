В интервью Postimees Райаярви сказал, что в Финляндии бомбоубежища являются такой же частью домов, как крыша, окна или стены. Строители должны продумывать строительно убежища, если площадь дома превышает 1200 кв. метров.

Закон о строительстве бомбоубежищ в Финляндии был принят в 1939 году, а в Эстонии раньше — в 1930 году. Райаярви говорит, что в Центральной Европе уже с начала 1930 годов больше боялись наступления войны, чем в Финляндии.

На данный момент в Финляндии 50 000 бомбоубежищ, которые в общей сложности могут вместить 4,2 миллиона человек.

По словам эксперта, Финляндия двигается в направлении постройки убежищ для всех своих жителей, но в ближайшее время достигнуть этой цели будет невозможно. А вот через десяток другой лет это будет вполне осуществимо. Райаярви говорит, что прежде всего необходимо реновировать старые бомбоубежища 1960-х годов, поменять там систему очистки воздуха.

В Эстонии, где с момента восстановления независимости бомбоубежища не сохраняли, Райаярви призывает задуматься о разумности такого решения и построить, как минимум, бомбоубежища в самых важных учреждениях государственной и местной власти, чтобы у руководства было бы место, откуда в чрезвычайной ситуации они могли бы давать народу указания и рекомендации.

На вопрос, сколько может стоит строительство бомбоубежища, Райаярви говорит, что не так устрашающе много, как обычно думают: «В Финляндии в год строится примерно 70 000 мест для убежища, на что тратится 70 миллионов евро со всего государства. Это не так много».