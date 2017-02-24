Суббота, 25. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Названы лучшие пляжи 2017 года

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
/
/
:

В первую десятку лучших попали пляжи на острове Провиденсиалес, на острове Аруба в Карибском море, на острове Ларго-дель-Сур и в Сиеста-Ки.

Пляж Байя-ду-Саншу, который находится возле архипелага Фернанду-ди-Норонья в Бразилии, назван лучшим пляжем в 2017 году. Об этом сообщает туристический сервис TripAdvisor, который составил рейтинг лучших пляжей текущего года, пишет портал Segodnya со ссылкой на Daily Mail.

Пляж в Бразилии оценили за чистую воду, идеальную для дайвинга, и панорамные виды. Также отмечается, что архипелаг Фернанду-ди-Норонья и атолл Рокас входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме него в первую десятку лучших попали также пляжи на острове Провиденсиалес (Теркс и Кайкос), на острове Аруба в Карибском море, на острове Ларго-дель-Сур (Куба), в Сиеста-Ки (Флорида, США).

Кроме того, в топ-10 представлены пляжи в Сан-Себастьяне (Испания), на острове Исла-Мухерес (Мексика), на острове Хэвлок (Индия), на острове Элафониси (Крит), а также в Пуэрто-Айора (Галапагосские острова).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАлучшийотдыхпляжпутешествие
По теме
Не для слабонервных: пассажир снял на видео жесткую посадку самолета

Не для слабонервных: пассажир снял на видео жесткую посадку самолета

В интернете размещено видео жесткой посадки пассажирского лайнера британской авиакомпании Flybe в аэропорту Амстердама Схипхол.
Известный лоукостер скоро откроет прямые полеты из Таллинна в Лондон

Известный лоукостер скоро откроет прямые полеты из Таллинна в Лондон 1

Авиакомпания British Airways с 28 марта начнет выполнять полеты Таллинн-Лондон (Хитроу) — первоначально рейсы будут дважды в неделю. Цены на авиабилеты могут вырасти в период председательства Эстонии в ЕС

Цены на авиабилеты могут вырасти в период председательства Эстонии в ЕС

В связи с увеличенным пассажиропотоком во время председательства Эстонии в Совете ЕС во второй половине 2017 года могут вырасти цены на авиабилеты на некоторых маршрутах. СМИ: в Таиланде россиянке грозит тюремное заключение за кормление рыбок в море

СМИ: в Таиланде россиянке грозит тюремное заключение за кормление рыбок в море 1

Россиянка задержана правоохранительными органами Таиланда по обвинению в нарушении правил поведения в особо охраняемой территории. Как сообщает издание Phuket Gazette, туристка кормила рыбок на острове Рача-Яй в Андаманском море на юге королевства, сообщает ТАСС.  
Limon.ee
эр99: если бы я был президентом
Krasotka.ee
Limon.ee
день независимости эр
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - 99 ЛЕТ!
с днем рождения, эстония!
limon.ee
эстонской республике - 99 лет
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
16:23
В Греции у полицейского участка была найдена бомба
16:05
Мистический шик шведских квартир: миллион оттенков серого
15:59
Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского
15:59
Глава директората Еврокомиссии спустил сторонников тоннеля между Таллинном и Хельсинки с небес на землю (1)
15:42
Фото и видео: в цепной аварии на Пярнуском шоссе пострадал человек
15:38
Известный политик осудил речь Керсти Кальюлайд
15:33
Названы лучшие пляжи 2017 года
15:27
Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!
15:25
Как узнать свою задачу жизни по дате рождения
15:25
В Таллинне на три дня для транспорта закрыта одна из улиц
15:14
Фото и видео: в Рио-де-Жанейро стартовал карнавал
14:57
Помощник американского вице-президента перепутал флаги Израиля и Никарагуа
14:51
Финский эксперт посоветовал Эстонии построить бомбоубежища (1)
14:49
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фаллоимитатором? (фото) (1)
14:42
Норвежская лыжница побила рекорд Елены Вяльбе на чемпионате мира
14:36
Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства
14:15
Валялся на помойке письменный стол. Смотрите, что с ним стало
14:15
Вот ради кого Гузеева оставила мужа: СМИ рассекретили нового избранника артистки (фото)
14:03
Обаму хотят выдвинуть в президенты Франции (4)
13:51
Попа канадского премьер-министра не дает покоя пользователям Сети… Невозможно устоять!
Все новости
LimonЦеликом
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фаллоимитатором? (фото)

Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фаллоимитатором? (фото) (1)

Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото)

Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото) (1)

Фото читателя: безудержное веселье на пароме Victoria приобрело неожиданный поворот

Фото читателя: безудержное веселье на пароме Victoria приобрело неожиданный поворот

15:59
Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского
15:25
Как узнать свою задачу жизни по дате рождения
14:15
Вот ради кого Гузеева оставила мужа: СМИ рассекретили нового избранника артистки (фото)
13:51
Попа канадского премьер-министра не дает покоя пользователям Сети… Невозможно устоять!
KrasotkaЦеликом
Письмо читательницы: муж любит, но дома не ночует

Письмо читательницы: муж любит, но дома не ночует

Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства

Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства

Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!

Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!

13:32
Галерея: звездные дамы, выбравшие для президентского приема платья эстонских дизайнеров
12:43
Красота и фанатизм
11:34
Кристобаль там правил бал, там правил бал!
24. фев
Галерея: взгляните на изысканые наряды гостей Керсти Кальюлайд
SportsЦеликом
Норвежская лыжница побила рекорд Елены Вяльбе на чемпионате мира

Норвежская лыжница побила рекорд Елены Вяльбе на чемпионате мира

WADA признало, что в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян

WADA признало, что в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян (1)

Легендарная советская гимнастка выставила свои олимпийские медали на аукцион

Легендарная советская гимнастка выставила свои олимпийские медали на аукцион

24. фев
Ставший интернет-мемом лыжник Солано впервые увидел снег за пять часов до старта на ЧМ
ВпрокЦеликом
Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат (1)

Как дешевле перевести деньги в Россию?

Как дешевле перевести деньги в Россию? (2)

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

22. фев
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день
Погода
Завтра в Эстонии ожидается мокрый снег и дождь

Завтра в Эстонии ожидается мокрый снег и дождь

Сегодня условия на дорогах усложнены из-за метелей

Сегодня условия на дорогах усложнены из-за метелей

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Маарду в автобусе пострадал пассажир

В Маарду в автобусе пострадал пассажир

В День независимости полиция задержала 14 нетрезвых водителей

В День независимости полиция задержала 14 нетрезвых водителей (1)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Фото и видео: в цепной аварии на Пярнуском шоссе пострадал человек

Фото и видео: в цепной аварии на Пярнуском шоссе пострадал человек

В Таллинне на три дня для транспорта закрыта одна из улиц

В Таллинне на три дня для транспорта закрыта одна из улиц

Культура
Завтра «28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК

Завтра «28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК (7)

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси (3)

Самые читаемые
Серьезное ДТП в Харьюмаа: пострадали четыре человека(1)
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фаллоимитатором? (фото)(1)
Возмущенный водитель: я 16 лет за рулем, но такой беспредел вижу впервые
Финский эксперт посоветовал Эстонии построить бомбоубежища (1)
Вот ради кого Гузеева оставила мужа: СМИ рассекретили нового избранника артистки (фото)
Топ комментариев
Иллюзия мира: кто продолжает гибнуть на Украине(53)
Видео: Жириновский вновь пригрозил стереть Балтийские страны с лица земли(37)
Галерея: в Таллинне прошел парад Сил обороны(34)
Рогозин назвал трех союзников России(21)
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,183 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 24.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees