Названы лучшие пляжи 2017 года

Пляж Байя-ду-Саншу, который находится возле архипелага Фернанду-ди-Норонья в Бразилии, назван лучшим пляжем в 2017 году. Об этом сообщает туристический сервис TripAdvisor, который составил рейтинг лучших пляжей текущего года, пишет портал Segodnya со ссылкой на Daily Mail.

Пляж в Бразилии оценили за чистую воду, идеальную для дайвинга, и панорамные виды. Также отмечается, что архипелаг Фернанду-ди-Норонья и атолл Рокас входят в список Всемирного наследия ЮНЕСКО.

Кроме него в первую десятку лучших попали также пляжи на острове Провиденсиалес (Теркс и Кайкос), на острове Аруба в Карибском море, на острове Ларго-дель-Сур (Куба), в Сиеста-Ки (Флорида, США).

Кроме того, в топ-10 представлены пляжи в Сан-Себастьяне (Испания), на острове Исла-Мухерес (Мексика), на острове Хэвлок (Индия), на острове Элафониси (Крит), а также в Пуэрто-Айора (Галапагосские острова).