Суббота, 25. Февраль 2017 |Пришли новость |Архив |Eesti keeles |In English

Известный политик осудил речь Керсти Кальюлайд

BNS
BNS
/
/
:

По словам члена Консервативной народной партии (EKRE) Хенна Пыллуааса, речь президента Керсти Кальюлайд, произнесенная в годовщину республики, содержала достойные осуждения глобалистские высказывания. 

«Президент Кальюлайд сказала в своей речи, что эстонцем может стать каждый, кто признает наши язык, обычаи и ценности, - написал Пыллуаас в Facebook. - Разумеется, но это всего лишь одно условия из числа крайне многих. Мало одного признания. Я, например, признаю язык, обычаи и ценности финнов, немцев, французов, англичан, латышей и так далее. Кто же я по этому определению? Как-то наивно таким образом объяснять, что значит быть эстонцем. Это мультикультурный, глобалистский и не имеющий корней подход, который созвучен прозвучавшим когдато ранее словам Кальюлайд, что эстонцем является и каждый электронный резидент. Неужели?!»

Кальюлайд сказала в своей речи в честь годовщины республики, что эстонцем может стать каждый, кто признает эстонские язык, обычаи и ценности. И сам он может считать себя эстонцем, и то же самое будут делать и остальные. По ее словам, в закон можно прописать, как стать гражданином Эстонии, однако нельзя вписать, как стать частью эстонского народа.

«Если бы мы попробовали это сделать, мы закончили бы тоталитарным обществом, которым во имя сохранения обычаев уничтожали бы наши свободы»,- сказала Кальюлайд.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАekreвысказыванияКерсти Кальюлайдречь президентахенн пыллуаас
По теме
Керсти Кальюлайд: эстонцем может быть любой, кто признает наш язык, обычаи и ценности

Керсти Кальюлайд: эстонцем может быть любой, кто признает наш язык, обычаи и ценности 11

Сегодня президент Эстонии Керсти Кальюлайд впервые в должности главы государства произнесла речь, посвященную Дню независимости нашей страны. В своей речи она заявила, что эстонцем может быть любой, кто признает наш язык, обычаи и ценности. 
Limon.ee
эр99: если бы я был президентом
Krasotka.ee
Limon.ee
день независимости эр
Krasotka.ee
Limon.ee
Krasotka.ee
Krasotka.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
Limon.ee
ЭСТОНСКОЙ РЕСПУБЛИКЕ - 99 ЛЕТ!
с днем рождения, эстония!
limon.ee
эстонской республике - 99 лет
limon.ee

Связь с редакцией

тел. 6662521, 6662377

Пришли новость
Хроника
16:23
В Греции у полицейского участка была найдена бомба
16:05
Мистический шик шведских квартир: миллион оттенков серого
15:59
Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского
15:59
Глава директората Еврокомиссии спустил сторонников тоннеля между Таллинном и Хельсинки с небес на землю (1)
15:42
Фото и видео: в цепной аварии на Пярнуском шоссе пострадал человек
15:38
Известный политик осудил речь Керсти Кальюлайд
15:33
Названы лучшие пляжи 2017 года
15:27
Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!
15:25
Как узнать свою задачу жизни по дате рождения
15:25
В Таллинне на три дня для транспорта закрыта одна из улиц
15:14
Фото и видео: в Рио-де-Жанейро стартовал карнавал
14:57
Помощник американского вице-президента перепутал флаги Израиля и Никарагуа
14:51
Финский эксперт посоветовал Эстонии построить бомбоубежища (1)
14:49
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фаллоимитатором? (фото) (1)
14:42
Норвежская лыжница побила рекорд Елены Вяльбе на чемпионате мира
14:36
Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства
14:15
Валялся на помойке письменный стол. Смотрите, что с ним стало
14:15
Вот ради кого Гузеева оставила мужа: СМИ рассекретили нового избранника артистки (фото)
14:03
Обаму хотят выдвинуть в президенты Франции (4)
13:51
Попа канадского премьер-министра не дает покоя пользователям Сети… Невозможно устоять!
Все новости
LimonЦеликом
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фаллоимитатором? (фото)

Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фаллоимитатором? (фото) (1)

Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото)

Смотри: платье жены главреда Postimees украсил новый скандальный бренд Эстонии (фото) (1)

Фото читателя: безудержное веселье на пароме Victoria приобрело неожиданный поворот

Фото читателя: безудержное веселье на пароме Victoria приобрело неожиданный поворот

15:59
Опухоль мозга вновь атаковала Дмитрия Хворостовского
15:25
Как узнать свою задачу жизни по дате рождения
14:15
Вот ради кого Гузеева оставила мужа: СМИ рассекретили нового избранника артистки (фото)
13:51
Попа канадского премьер-министра не дает покоя пользователям Сети… Невозможно устоять!
KrasotkaЦеликом
Письмо читательницы: муж любит, но дома не ночует

Письмо читательницы: муж любит, но дома не ночует

Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства

Приложение для смартфона поможет в борьбе с приступами обжорства

Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!

Простой рецепт конфет Twix. Теперь не нужно покупать их в магазине!

13:32
Галерея: звездные дамы, выбравшие для президентского приема платья эстонских дизайнеров
12:43
Красота и фанатизм
11:34
Кристобаль там правил бал, там правил бал!
24. фев
Галерея: взгляните на изысканые наряды гостей Керсти Кальюлайд
SportsЦеликом
Норвежская лыжница побила рекорд Елены Вяльбе на чемпионате мира

Норвежская лыжница побила рекорд Елены Вяльбе на чемпионате мира

WADA признало, что в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян

WADA признало, что в докладе Макларена недостаточно доказательств вины россиян (1)

Легендарная советская гимнастка выставила свои олимпийские медали на аукцион

Легендарная советская гимнастка выставила свои олимпийские медали на аукцион

24. фев
Ставший интернет-мемом лыжник Солано впервые увидел снег за пять часов до старта на ЧМ
ВпрокЦеликом
Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат

Звезды праздничного стола на День независимости: бутерброды с килькой и картофельный салат (1)

Как дешевле перевести деньги в Россию?

Как дешевле перевести деньги в Россию? (2)

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

Человек оставил квартиру посторонним людям: что надо знать наследникам, чтобы не остаться не у дел

22. фев
Трудовая инспекция напоминает: в четверг - сокращенный рабочий день
Погода
Завтра в Эстонии ожидается мокрый снег и дождь

Завтра в Эстонии ожидается мокрый снег и дождь

Сегодня условия на дорогах усложнены из-за метелей

Сегодня условия на дорогах усложнены из-за метелей

Опрос

В опросе приняли участие  человек
Криминал
В Маарду в автобусе пострадал пассажир

В Маарду в автобусе пострадал пассажир

В День независимости полиция задержала 14 нетрезвых водителей

В День независимости полиция задержала 14 нетрезвых водителей (1)

Наша окружающая среда
Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать

Реальность Продуктового банка: дешевле выбросить, чем пожертвовать (1)

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины

Видео читателя: смотрите, сколько еды выбрасывают эстонские магазины (9)

Таллинн
Фото и видео: в цепной аварии на Пярнуском шоссе пострадал человек

Фото и видео: в цепной аварии на Пярнуском шоссе пострадал человек

В Таллинне на три дня для транспорта закрыта одна из улиц

В Таллинне на три дня для транспорта закрыта одна из улиц

Культура
Завтра «28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК

Завтра «28 Панфиловцев» покажут бесплатно в ЦРК (7)

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси

Фото и видео: Эстонская и Красная армии сразились в Виймси (3)

Самые читаемые
Серьезное ДТП в Харьюмаа: пострадали четыре человека(1)
Оттенки серого: Ольга Темникова пришла на президентский прием с фаллоимитатором? (фото)(1)
Возмущенный водитель: я 16 лет за рулем, но такой беспредел вижу впервые
Финский эксперт посоветовал Эстонии построить бомбоубежища (1)
Вот ради кого Гузеева оставила мужа: СМИ рассекретили нового избранника артистки (фото)
Топ комментариев
Иллюзия мира: кто продолжает гибнуть на Украине(53)
Видео: Жириновский вновь пригрозил стереть Балтийские страны с лица земли(37)
Галерея: в Таллинне прошел парад Сил обороны(34)
Рогозин назвал трех союзников России(21)
Умер постпред России при ООН Виталий Чуркин
Bалюта
USD
0,943 EUR
GBP
1,183 EUR
SEK
0,105 EUR
RUB
0,016 EUR
=
тарифы в: 24.02.2017
Все валюты
Архив
календарь
"на острие"
эксклюзив
RUS.postimees.ee
lIMON.EE
SPORTS.EE - ВСЁ О СПОРТЕ
Krasotka.ee
PROGNOZ.EE - О ПОГОДЕ
мнение
вопрос читателя
Подпишитесь на рассылку Postimees и будьте в курсе важнейших новостей дня!
Выберите интересные для вас темы:
Спасибо, что подписались
на рассылку Postimees!
Уже завтра вы получите нашу первую рассылку.
Обратно на страницу Postimees