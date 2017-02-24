Известный политик осудил речь Керсти Кальюлайд

«Президент Кальюлайд сказала в своей речи, что эстонцем может стать каждый, кто признает наши язык, обычаи и ценности, - написал Пыллуаас в Facebook. - Разумеется, но это всего лишь одно условия из числа крайне многих. Мало одного признания. Я, например, признаю язык, обычаи и ценности финнов, немцев, французов, англичан, латышей и так далее. Кто же я по этому определению? Как-то наивно таким образом объяснять, что значит быть эстонцем. Это мультикультурный, глобалистский и не имеющий корней подход, который созвучен прозвучавшим когдато ранее словам Кальюлайд, что эстонцем является и каждый электронный резидент. Неужели?!»

Кальюлайд сказала в своей речи в честь годовщины республики, что эстонцем может стать каждый, кто признает эстонские язык, обычаи и ценности. И сам он может считать себя эстонцем, и то же самое будут делать и остальные. По ее словам, в закон можно прописать, как стать гражданином Эстонии, однако нельзя вписать, как стать частью эстонского народа.

«Если бы мы попробовали это сделать, мы закончили бы тоталитарным обществом, которым во имя сохранения обычаев уничтожали бы наши свободы»,- сказала Кальюлайд.