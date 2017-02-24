Фото и видео: в цепной аварии на Пярнуском шоссе пострадал человек

Сегодня, 25 февраля, примерно в 12.25 на Пярнуском шоссе,162 в Таллинне произошла цепная авария, в результате которой столкнулись три автомобиля.

По предварительным данным, водитель Nissan Patrol, который двигался по Пярнускому шоссе в направлении Ярве, не заметил впереди остановившиеся автомобили и врезался в Škoda Superb, которая в свою очередь врезалась в Porsche Cayenne.

В результате ДТП пострадал водитель ​Škoda - 46-летний мужчина. Другие водители, 57-летняя женщина в Porsche и 70-летний мужчина в Nissan, не пострадали.

Водители были трезвыми. Все обстоятельства ДТП выясняются.