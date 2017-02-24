"Считаю, что сейчас разумнее применять ограниченные ресурсы для разработки и реализации реалистичных проектов. С точки зрения Европейской комиссии, такой проект точно не входит в число приоритетных", - сказал Хололей в субботу изданию Postimees, сообщает портал Rus.err.ee.

"Опыт Евротоннеля показывает, что такие проекты невероятно сложные и обходятся в значительно большие суммы, чем планировалось", - пояснил еврочиновник.

По его оценке, достаточно хорошее морское сообщение между столицами Эстонии и Финляндии в настоящее время покрывает транспортные потребности на этом маршруте.