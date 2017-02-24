Мистический шик шведских квартир: миллион оттенков серого

Смотрите прекрасную галерею - таких квартир в Стокгольме много.

Фото:pufikhomes.com

Компания работает только с объектами в красивых старых домах постройки не позднее середины прошлого века. Но самое главное отличие — это стильная профессиональная фотосъемка.

Фото: pufikhomes.com

Обычно недвижимость, выставленная на сайте агентства, снята в приглушенном свете, в них много контраста и темных оттенков, старинных и антикварных деталей. Именно поэтому в них есть что-то загадочное и даже иногда немножко мистическое. Только взгляните на эту красивую квартиру в Стокгольме!