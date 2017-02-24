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Картина дня: вечеринка у Рыйваса дома, бомбоубежища для Эстонии и тяжелое ДТП на Тартуском шоссе

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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Портал Rus.Postimees знакомит с событиями субботы. 

Вечеринка у Рыйваса дома

Таави Рыйвас, который в интервью Postimees отметил, что из-за детей на этот раз не будет долго находится на президентском балу, после официального приема отправился продолжать праздник уже у себя дома. Читать далее...

Тяжелое ДТП

Сегодня днем в Харьюмаа, на Тартуском шоссе произошло ДТП, в результате которого пострадали четыре человека. Читать далее...

Бомбоубежища для Эстонии

Финский эксперт посоветовал Эстонии построить бомбоубежища. Хотя бы для госучреждений. Читать далее...

Сторонников тоннеля спустили с небес на землю

По мнению главы директората Еврокомиссии по мобильности и транспорту Хенрика Хололея, железнодорожный тоннель между Таллинном и Хельсинки, на предварительное исследование которого Эстония и Финляндия потратят более миллиона евро из европейских фондов, вряд ли можно считать разумным проектом. Читать далее...

Танцы, еда и напитки

Смотрите, как гости президентского приема отпраздновали День независимости. Читать далее...

Яна Тоом о речи Кальюлайд

Президент Керсти Кальюлайд справилась со сложным заданием и неплохо произнесла свою первую речь по случаю годовщины ЭР, но сделала это не от души, сказала Евродепутат Яна Тоом. Читать далее...

Известный политик осудил речь Кальюлайд

По словам члена Консервативной народной партии (EKRE) Хенна Пыллуааса, речь президента Керсти Кальюлайд, произнесенная в годовщину республики, содержала достойные осуждения глобалистские высказывания. Читать далее...

Большая галерея с президентского приема

Вчера в президентском приеме Керсти Кальюлайд участвовали примерно 900 гостей, которых президентская чета лично приветствовали во время церемонии рукопожатий. Читать далее...

Наш ответ негодующему читателю

Житель Ласнамяэ Сергей Щетинин, позвонивший в редакцию, возмущен шумом, грязью и пылью, которые производят строительные машины на стройплощадке по адресу Ляэнемере, 31, где сносят часть школьного здания. Читать далее...

Вопрос читателя

Может ли хозяйка квартиры выставить нас на улицу, так как мы не хотим оплачивать замену труб в доме? Читать далее...

"Водитель от Бога"

Возмущенный водитель прислал видео и написал, что за рулем уже 16 лет, но такой беспредел видит впервые. Читать далее...

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