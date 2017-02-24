Галерея и видео: в парке Паэ с размахом отметили Масленицу

Выступили ансамбль народного танца Pääsuke, ансамбли "Айрис" и «Чары». Гостей праздника ждали вкусные сладкие булочки и блины. У детей была возможность покататься на пони и на аттракционах. В завершение мероприятия в сопровождении зажигательных песен состоялось традиционное сожжение чучела Зимы.

«Праздник Масленицы - это прекрасная возможность провести насыщенный положительными эмоциями день на народном веселье» - сказала старейшина Ласнамяэ Мария Юферева в преддверии праздника.

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