"Меня в этой ситуации больше всего задела реакция журналистского сообщества, прежде всего русскоязычного, не заступившегося за «Спутник». Потому что «Спутник» – это наши коллеги, мы их всех знаем, мы знаем, кто там работает и им просто не хватило места в усохших русских редакциях. Их можно оболгать, можно сказать, что они не соблюли абсолютно никаких правил журналистской этики, стояли, подслушивали — и никто не вступился и это возмутительно", - сказала Тоом в пятницу в эфире телеканала ETV+.

По ее мнению, отсутствие реакции вызвано страхом: "Я правда так думаю, что боятся Полиции безопасности, которая советует не общаться со «Спутник».