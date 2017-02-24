Галерея: Устюгов выиграл золото в скиатлоне на ЧМ по лыжным видам спорта

Дистанцию он преодолел за 1 час 9 минут 16,7 секунды, сообщает Интерфакс.

До последнего отрезка гонки конкуренцию россиянину в борьбе за награду высшего достоинства составлял норвежец Мартин Йонсруд Сундбю, однако при попытке уйти в отрыв он упал и упустил Устюгова вперед. В итоге финишную черту норвежский лыжник пересек через 6,7 секунды после россиянина.

Что касается бронзовой медали, то ее завоевал еще один представитель Норвегии Финн-Хоген Крог, отставший от Устюгова на 31,8 секунды.

Ранее в субботу прошел женский скиатлон на дистанции 15 км (7,5 км+7,5 км). Его выиграла норвежка Марит Бьерген. Лучшей из россиянок оказалась Юлия Чекалева, финишировавшая седьмой.

Для Устюгова это вторая медаль на ЧМ-2017. Ранее он стал вторым в спринтерской гонке.