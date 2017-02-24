Керсти Кальюлайд вместе с семьей улетела отдыхать во Францию

Напомним, что об отпуске главы государства, на этой неделе Postimees рассказал пресс-секретарь канцелярии президента Таави Линнамяэ.

По его словам, Кальюлайд вместе с семьей на неделю уедет из Эстонии, поскольку на следующей неделе у нее не предвидится рабочих встреч.

"Она отправится вместе с семьей, эта поездка запланирована уже полгода назад. Так же как она не перестает быть президентом, она не перестает быть и членом своей семьи", - отметил Линнамяэ в разговоре с журналистом Postimees 21 февраля.

Эвелин Ильвес / Viktor Burkivski

Напомним, что отпуск Кальюлайд пришелся по вкусу не всем. Так Экс-первая леди Эстонии Эвелин Ильвес осудила поступок президента.

«Эта новость все же совершенно поразительная. Президент, самой важной ролью которого является следить за исполнением Конституции, сама открыто и бесстыдно нарушает закон. На какой должности любой другой человек мог бы, так сказать, "неофициально", просто с потолка поехать отдыхать?», - прокомментировала новость об отпуске президента Эстонии Керсти Кальюлайд Эвелин Ильвес на своей странице в Facebook.