Документ Госдепа о важности борьбы с утечками попал в СМИ

Рогин сообщает, что к нему от источника попала служебная записка от 20 февраля, подготовленная юридическим отделом Госдепа для госсекретаря Рекса Тиллерсона, сообщает портал Newsru.com.

Она посвящена защите "конфиденциальной, но не засекреченной" информации - Sensitive But Unclassified. Сама записка также отмечена грифом SBU - к такой информации, в частности, относятся документы об обсуждении вопросов внутри госдепартамента.

В записке разъясняется, как и когда госсекретарь может защищать от разглашения те или иные сведения и как бороться с утечками. Авторы документа подчеркивают, что утечки могут повлиять на "готовность высокопоставленных чиновников обращаться за надежным и беспристрастным советом", что скажется на принимаемых политических решениях, передает РИА "Новости".

Госдепартамент отказался комментировать эту ситуацию, так как она связана с внутренними документами, не предназначенными для прессы. Тем не менее, пресс-секретарь ведомства Марк Тонер подчеркнул важность защиты конфиденциальных сведений от "неавторизованного разглашения": "Это то базовое понимание ситуации, с которым сотрудники приходят на госслужбу. Это также условие найма на работу, поскольку неправильное обращение с информацией ставит под вопрос их (сотрудников) благонадежность".

Washington Post отмечает, что руководство Госдепа, очевидно, намерено всерьез бороться с утечками. По данным издания, протоколы встреч Тиллерсона теперь предоставляются ограниченному кругу сотрудников. Также сокращен список лиц, допущенных к ежедневному утреннему совещанию у главы ведомства. Помимо этого, чиновники обращаются к руководству с вопросами лично или по телефону, а не по электронной почте.