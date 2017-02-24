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Политологи позитивно оценили речь Кальюлайд

Rus.Postimees.ee
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Первая речь президента Керсти Кальюлайд по случаю годовщины создания Эстонской Республики была необычной и отличалась в положительную сторону от аналогичных выступлений предыдущего президента страны Тоомаса Хендрика Ильвеса, считают опрошенные "Актуальной камерой" политологи.

По мнению политолога Евгения Голикова, некоторые моменты речи напрямую коснулись русскоязычных жителей страны. "В словах Керсти Кальюлайд содержится достаточно острая критика всей предыдущей политики интеграции", - считает Голиков, слова которого цитирует портал Rus.err.ee.

"Ни один из прежних президентов не обращал так много внимания на культуру, как это сделала нынешний президент и с моей точки зрения это было очень и очень позитивно", - сказал политолог Тартуского университета Рейн Тоомла.

По мнению его коллеги Велло Петтая, Кальюлайд удалось найти удачную формулу для описания эстонского общества. 

Речь Керсти Кальюлайд в полном объеме можно прочитать здесь.

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