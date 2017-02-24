Политологи позитивно оценили речь Кальюлайд

По мнению политолога Евгения Голикова, некоторые моменты речи напрямую коснулись русскоязычных жителей страны. "В словах Керсти Кальюлайд содержится достаточно острая критика всей предыдущей политики интеграции", - считает Голиков, слова которого цитирует портал Rus.err.ee.

"Ни один из прежних президентов не обращал так много внимания на культуру, как это сделала нынешний президент и с моей точки зрения это было очень и очень позитивно", - сказал политолог Тартуского университета Рейн Тоомла.

По мнению его коллеги Велло Петтая, Кальюлайд удалось найти удачную формулу для описания эстонского общества.

Речь Керсти Кальюлайд в полном объеме можно прочитать здесь.