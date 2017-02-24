Порошенко утвердил доктрину о борьбе с российской пропагандой

Как отмечается в документе, принятие доктрины необходимо в свете актуальных угроз национальной безопасности в информационной сфере, а также необходимости в новых подходах к формированию системы защиты и развития информационного пространства в условиях свободного обращения информации, сообщает портал Newsru.com.

Как отмечается, контролировать реализацию упомянутых в доктрине задач будет непосредственно Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО). Правительство же будет обеспечивать осуществление информационной политики государства и финансирование программ, связанных с информбезопасностью.

"Несмотря на особые условия и ведение против нашего государства агрессивной информационной войны не только на ее территории, но и в мире, обеспечение реализации доктрины возможно только при условии надлежащей координации мероприятий, осуществляемых всеми государственными органами", - подчеркивается в документе.

Участие в защите информационного пространства Украины также будут принимать МИД страны, Минобороны, Минкультуры, Национальный совет по вопросам телевидения и радиовещания, разведывательные органы, Служба безопасности Украины и другие ведомства.