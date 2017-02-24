Эксперт: мы стоим на пороге большого краха

«Структурных проблем очень много и они очень похожи на те, что были в 1920-х годах. Они являются очень большой угрозой», - сказал он в интервью CNBC, сообщает Majandus24.

Он отметил, что стал пессимистом уже в 2011 году. По его словам, разница между реальностью и поведением бирж никогда еще не была настолько большой. «Сейчас пришлой время для того, чтобы начать беспокоиться», - отметил Гамблес.

По его словам, про объективные показатели все уже давно забыли и цены на бирже поднялись на нереальную высоту.