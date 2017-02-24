Галерея: у эстонских абитуриентов появилась уникальная возможность побывать на крейсере США USS Hue City

Андрус Пунт, побывавший сегодня на крейсере вместе с одноклассниками, рассказал, что ему особенно приятно было видеть рядом с американским флагом на судне и эстонский флаг. Абитуриентов на крейсере приветствовал сам посол и капитан USS Hue City, сообщает Tartu Postimees.

Hue City является крейсером класса Ticonderoga, корабль состоит на службе с 1991 года. В экипаже корабля около 400 моряков, крейсер вооружен, например, крылатыми ракетами Tomahawk и предназначенными для уничтожения субмарин ракетами RUM-139 VL-ASROC и ракетами типа земля-воздух RIM-66 Standard и RIM-67 Standard.