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Пострадали 28 человек

Фото и видео: в США автомобиль въехал в толпу на параде

Rus.Postimees.ee
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Число пострадавших в Новом Орлеане (штат Луизиана), где водитель врезался в субботу вечером в толпу прохожих, составило 28 человек. Инцидент не имеет террористической подоплеки, сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на полицию, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о 21 пострадавшем. "Предварительные донесения свидетельствуют, что пока около дюжины человек находятся в критическом состоянии", - предупредила официальный представитель городской полиции Амбрия Уошингтон.

По данным AP, пострадавшие, в числе которых сотрудник полиции и ребенок, доставлены в семь городских больниц. Состояние пятерых оценивается как критическое. Еще семеро человек отказались от госпитализации.

Был в состоянии интоксикации

Телеканал WWL-TV, входящий в структуру телекомпании CBS, сообщает, что водитель машины находился в состоянии интоксикации. 

Очевидцы рассказали местным СМИ, что за рулем автомобиля сидел молодой человек, явно находившийся в состоянии опьянения. Он наехал на несколько автомобилей с людьми, выехал на тротуар и, врезавшись в мусорный бак, остановился. Отмечается, что виновник задержан и взят под стражу.

Первое сообщение в органы правопорядка поступило в 19:45 по времени Восточного побережья США (02:45 в Эстонии). Инцидент произошел рядом с городским парком на пересечении двух дорог. В этом месте в субботу проводился парад по случаю праздника Марди-Гра - "католической масленицы". Сезон празднования Марди-Гра традиционно продолжается в южных американских штатах примерно в течение недели. В это время проходят красочные шествия, прибывают тысячи туристов.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВАавтомобильпарадсшатолпа
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