Фото: в страшном пожаре мужчина потерял дом и машину

В доме жил работающий водителем и работником сцены в Раквереском театре Рейго. По словам мужчины, он ушел из дома вчера в два часа дня. Вернувшись домой в десять часов вечера, он увидел, что дом горит, пишет Virumaa Teataja.

Теперь дом Рейго, в котором когда-то жила его бабушка, непригоден для жилья.

Сгорела и стоявшая рядом с домом машина Chevy Van. Мужчина уже с 1990 года состоит в клубе любителей американских автомобилей, поэтому машина была для него очень значимой. «Всю заботу, любовь и деньги вкладывал в нее», - говорит Рейго.

Мужчина говорит, что пожар не мог начаться из-за проблем в электропроводке — она была заменена пару лет назад на новую.

Вероятно, что в первую очередь загорелся облицовочный материал дома.