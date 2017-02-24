Призыв жителя Таллинна: если видите лежащего на улице в мороз человека, вызовете хотя бы скорую помощь!

В своей публикации мужчина рассказывает, что вчера ночью недалеко от казино на Юмера лежал окоченевший человек, на которого никто из прохожих или водителей, проезжающих и останавливающихся там машин, не обращал внимания.

Замерзающий на улице мужчина оказался пьян. «Человек не рассчитал свою дозу и на льду подскользнулся, а встать не смог, мы с клиентом затащили его в казино, чтобы хоть как-то отогреть, - продолжает свой рассказ автор публикации. - Он заплакал и сказал, что ног не чувствует и ему больно. В казино сказали, что он к ним заходил выпить и немного-то выпил, ушел нормально. Скорая приехала и сказала, что еще вовремя, но очень сильное обморожение и неизвестно, что теперь будет с ногами и руками!»

Мужчина призвал всех не быть равнодушными и не проходить мимо лежащих на улице в мороз людей, а хотя бы вызвать скорую помощь.