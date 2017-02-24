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Трамп отказался от традиционного ужина с корреспондентами Белого дома 2

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Президент США Дональд Трамп не примет участия в традиционном ужине Ассоциации корреспондентов, аккредитованных при Белом доме. Соответствующее заявление политик сделал в Twitter, сам ужин запланирован на 29 апреля, пишет ТАСС.

"Я не стану посещать ужин Ассоциации корреспондентов Белого дома в этом году. Желаю всем самого лучшего и хорошего вечера!" - написал политик.

Ассоциация журналистов при Белом доме была создана в 1914 году. Шесть лет спустя зародилась традиция проведения ежегодных специальных ужинов. Обычно они представляют собой светские рауты с участием большого числа знаменитостей.

В пятницу вместо регулярного брифинга для журналистов пресс-секретарь президента США Шон Спайсер пообщался без телекамер только с расширенным пулом, члены которого получили спецприглашения. Ассоциация корреспондентов при Белом доме выразила этому "решительный протест".

Ранее Трамп жестко раскритиковал ряд американских СМИ. Он подчеркнул, что с уважением относится к "правдивой" прессе, а "лживую" снова назвал "врагом американского народа".

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