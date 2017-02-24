Российский олигарх хочет заполучить шведский порт с подводными лодками

В 2004 году шведский бизнесмен Юаким Кюйленшерна (Joachim Kuylenstierna) выкупил порт, поскольку шведский парламент был уверен, что государству не грозит вторжение и в этой защите нет необходимости. Сегодня совершенно очевидно, что это решение было не только наивным, но и влетит в копеечку шведским налогоплательщикам, пишет Äripäev.

По данным источника Dagens Industri, Антонов, который в 2011 году хотел, но не смог купить шведского автопроизводителя Saab, готов заплатить 82 миллиона шведских крон. Государство оценило недвижимость в 10-15 миллионов шведских крон.

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