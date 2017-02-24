Трагическое ДТП на шоссе Таллинн-Нарва: машина вылетела в кювет, водитель погиб

ДТП произошло на 153-м километре шоссе Таллинн-Нарва в 9.20, сообщает пресс-секретарь Идаской префектуры.

По предварительным данным, ДТП произошло из-за проблем со здоровьем у 64-летнего водителя. По словам прибывших на место происшествия полицейских, водитель сбавил скорость и хотел остановиться на обочине дороги, но вылетел в кювет. Медики не смогли спасти жизнь мужчины.

Руководитель патрульной службы Идаской префектуры Александр Урб выразил соболезнования родственникам погибшего и призвал всех водителей быть внимательными: "Если вы заметили транспортное средство в кювете или неестественным способом припаркованное на обочине дороги, следует убедиться, что с человеком все в порядке. Предложите свою помощь и дайте знать о произошедшем в полицию по короткому номеру 112".

Все обстоятельства ДТП выясняются.