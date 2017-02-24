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За регулярное избиение сожительницы мужчина выплатит тысячу евро

Rus.Postimees.ee
Rus.Postimees.ee
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На этой неделе Пярнуский уездный суд в рамках согласительного производства принял решение, что 32-летний Юри должен выплатить за повторные насильственные действия в отношении своей спутницы жизни 952 евро, сообщает Pärnu Postimees.

В течение года Юри также должен покрыть расходы на производство в размере 705 евро.

Суд постановил, что Юри, который в начале 2012 года был наказан за нанесение физических увечий и тяжелого вреда здоровью по неосторожности, осенью 2014 года ударил свою спутницу жизни рукой в район лица.

В августе 2015 года Юри схватил свою спутницу жизни за горло и душил ее. Когда женщина пыталась сбежать из квартиры, Юри схватил ее за волосы, потащил в другую комнату и закрыл там.

В апреле прошлого года Юри там толкнул свою сожительницу, что она упала и ударилась головой о пол подъезда. Спустя месяц Юри прислал ей сообщение: «Ты умрешь. Я буду избивать тебя». Согласно обвинению, Юри и раньше угрожал своей сожительнице.

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